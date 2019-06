Dudek, leggenda del Liverpool e protagonista della celeberrima notte di Istanbul che vide i Reds rimontare tre reti al Milan di Maldini, ha parlato alla vigilia della Finale di Champions scusandosi con i tifosi rossoneri per quanto accaduto: ''Fu una pazza notte. Stavamo perdendo come ben sapete, poi siamo riusciti a rimontare facendo tre gol in sei minuti. Quella partita dimostra il carattere del Liverpool, come è successo anche quest'anno contro il Barcellona. Fu una partita incredibile. Mando un bacio ai tifosi del Milan, perdonatemi per Istanbul. Questa sera i Reds ce la possono fare, è la loro notte. Klopp? Se lo merita, è l'uomo giusto nel posto giusto. Spero sia Salah l'uomo del match, perché vorrebbe dire che non abbiamo avuto bisogno dei miracoli di Alisson. È una squadra davvero forte. L'unica cosa che manca a questo Liverpool, con tutti questi giocatori, è vincere''.