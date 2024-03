Milan, senti Lazetic: ‘Fantastico allenarsi con Ibra, mi ha dato dei consigli su come…’

Nel corso dell’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic ( attaccante serbo di proprietà del Milan) parla così del suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: "È stato bellissimo allenarsi con Zlatan, perché è una persona fantastica. E poi parla la mia stessa lingua... Tutti i giorni lo guardavo per rubargli delle cose e aggiungerle al mio bagaglio tecnico. Purtroppo non ci siamo allenati molto insieme perché lui è stato infortunato per quasi tutta la stagione. Per quel poco che l'abbiamo fatto, mi ha dato tanti consigli su come calciare in porta. E questo mi ha fatto migliorare. Zlatan è molto severo ma lui vuole solo il meglio per ciascuno di noi".