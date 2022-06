Il Milan e Renato Sanches si allontanano. Il centrocampista portoghese, che sembrava ormai in pugno alla dirigenza rossonera, potrebbe restare in Francia e vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il club francese è piombato sul giocatore all'improvviso, avviando i contatti con l'entourage di Sanches, ed è ormai pronto a presentare un'offerta ufficiale al Lille di 30 milioni, ben più alta di quella da 18 milioni messa sul piatto da Maldini e Massara.



TEMPISTICHE PROLUNGATE - Il Milan, ormai in trattativa da settimane con il Lille ma rallentato nella chiusura dell'affare dalla nota questione del passaggio societario da Elliott a RedBird, aveva un accordo con Sanches. I ritardi e la minima distanza tra le parti non hanno però consentito la chiusura di un affare che ora rischia di complicarsi seriamente. Al momento, il Diavolo non intende rilanciare l'offerta del Psg. Renato Sanches è più vicino alla Tour Eiffel che al Duomo.