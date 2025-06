Milan, si guarda oltre Maignan e Theo Hernandez: occhi su Perri e Zinchenko

Getty Images

Sono fatti noti che questa prima parte del mercato del Milan sia assolutamente scoppiettante. In particolar modo,, dopo aver salutato già Tijjani Reijnders – direttosi a Manchester, sponda City da Guardiola -., offrendo una cifra che supera i 20 milioni di euro totali. Le parti proseguono nella trattativa e l’intesa sembra davvero avvicinarsi ora dopo ora.(che ha rifiutato la destinazione saudita dell’Al Hilal di Simone Inzaghi),

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

E così,Il classe 1997 è fra i nomi sul taccuino di Tare, secondo quanto riportato da Sky Sport, visto anche il muro della Roma per Svilar e del Parma per Suzuki. Perri si inserisce in una lista assieme a Vanja Milinkovic-Savic, Caprile, Atubolu e Carnesecchi., invece, Sky Sport rivela di una