Milan, svelate le FOTO di seconda e terza maglia. Torna il giallo e il logo col Diavoletto con sopra la stella

è pronto a una mini rivoluzione per le divise da gioco che verranno utilizzate in campo dai calciatori di una rosa che ancora non conosce il proprio destino e che, soprattutto non sa ancora chi siederà in panchina. Il noto sito specializzato nelle anticipazioni e nei leak delle maglie per le prossime stagioni, Footyheadlines, ha svelato oggiPer quanto riguarda la seconda maglia,il Milan ha scelto ilcon colletto e sponsor "Emirates - fly better" ine i loghi del club e dello sponsor tecnico Puma inleggermente bordato di nero. Particolare è la scelta del logo, con il ritorno del celebresu cui campeggerà in cima la stella (spostata rispetto al passato dove compariva sulla sinistra).

Più particolare la scelta cromatica per la terza divisa, ilche sarà dicon colletto e sponsor che invece saranno "cangianti" fra verde e blu. Rosso invece sarà il logo Puma così come il classico stemma rossonero. L'ultima volta che fu scelto il giallo era la stagione 2014-15