Milan, Thiaw in risalita su Gabbia

40 minuti fa



L’unico dubbio da sciogliere per Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Milan di domani sera al Franchi è quello relativo al difensore centrale che dovrà affiancare Fikayo Tomori. Secondo le ultime indiscrezioni Malick Thiaw è in vantaggio su Matteo Gabbia.