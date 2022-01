Finalmente una buona notizia dall'infermeria del Milan. Davide Calabria è guarito dal Covid e torna a disposizione di Pioli per il posticipo di lunedì a San Siro contro lo Spezia. La scorsa estate il club rossonero ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2025 (condito da un aumento d'ingaggio da 2 a 2,5 milioni di euro netti all'anno) il terzino destro, che si era fermato in Nazionale per uno stiramento al polpaccio destro, non gioca dal derby pareggiato con l'Inter lo scorso 7 novembre e partirà dalla panchina, visto che nella formazione titolare nel suo ruolo sarà confermato Florenzi.



Assente lo squalificato Tonali, ammonito domenica scorsa a Venezia. Il centrocampista rientrerà per la grande sfida con la Juventus del 23 gennaio. L'anno scorso di questi tempi successe la stessa cosa a Calabria: ammonito nel finale della gara contro il Crotone, saltò la trasferta di La Spezia per squalifica e rientrò nel derby con l'Inter. Il Milan perse entrambe le partite, ma stavolta si aspetta e spera in dei risultati diversi.