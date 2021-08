. Ilsvela la, che porta con sé diverse rivoluzioni: fusione con la cultura streetwear, il tradizionale logo viene riposizionato sul retro e viene integrato nella trama nera della divisa. Campeggia sul petto il nome del club 'AC Milan', scritto con il font esclusivo della società e in rosso intenso, come i loghi Puma sopra la scritta e sulle maniche.IL COMUNICATO - PUMA ha presentato oggi il Third kit AC Milan per la stagione 2021/22 che verrà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle loro rispettive competizioni. La nuova maglia, audace e innovativa, interpreta il design tradizionale riscrivendone le regole per superare i confini classici del design delle divise da calcio.Nell’ambito del movimento Faster Football di PUMA, il brand punta a sfidare le convenzioni, a innovare e portare prodotti inediti nel mondo del calcio. Il Third kit AC Milan 2021/22 crea una nuova espressione dell’identità del club sulla parte frontale della maglia re-immaginando il tradizionale kit da calcio in un nuovissimo approccio che fonde calcio e cultura streetwear.PUMA e AC Milan trascendono così le convenzioni celebrando il nome e l’identità del club come elemento centrale della maglia. La raffinata maglia nera ha come protagonista lo stemma del club, riposizionato sul retro, sotto al collo, e utilizzato in modo innovativo con una grafica tono su tono ripetuta in rilievo sul tessuto per creare un effetto unico e di grande impatto. La caratteristica più evidente della maglia è il posizionamento centrale del nome del club 'AC MILAN', che decora il petto con il font esclusivo del club, e il cat di PUMA posizionato al centro per dare equilibrio al design visionario."Sono entusiasta del design, è davvero unico. Il nome sul davanti è un elemento estremamente cool e l'effetto con tutti i badge integrati nel tessuto è straordinario", ha dichiarato l’attaccante di AC MilanIl nuovo Third kit di AC Milan unisce il poliestere riciclato al 100% all’innovativa tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL per garantire massima traspirabilità, libertà di movimento e comfort. La maglia integra una struttura in jacquard ultraleggero sul retro per migliorare la traspirabilità durante i momenti di performance intensa. PUMA ha anche utilizzato un innovativo processo di manifattura Dope Dye per ridurre drasticamente la quantità di acqua e tintura utilizzate nella produzione, con l’obiettivo di creare prodotti sempre più sostenibili.All’insegna del DNA audace di PUMA, il nuovo design sfida le convenzioni, prendendo ispirazione da altri sport e capi chiave dello streetwear e della moda., Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Il nuovo Third kit, splendidamente concepito da PUMA, rivoluziona l’estetica di una tradizionale maglia da calcio. Siamo orgogliosi di essere un brand globale moderno e innovativo, per cui questo kit si allinea perfettamente con le nostre ambizioni. Allo stesso tempo, celebra anche la convergenza tra calcio, moda e lifestyle, che abbiamo sempre voluto esplorare con l’obiettivo di posizionare l’AC Milan come uno dei brand più all’avanguardia nel mondo"."Il nostro obiettivo era rimettere in discussione il design tradizionale delle maglie da calcio. Volevamo guardare al Third kit AC Milan attraverso nuovi occhi e spingere sempre più in là i limiti. Vogliamo cambiare le percezioni delle tradizionali maglie da calcio”, ha dichiarato, Senior Head of Design Manager Teamsport. "Il Third kit ci ha presentato un’opportunità di essere audaci, abbiamo voluto rienergizzare queste maglie e prendere una nuova direzione".Il nuovo Third kit di AC Milan è stato lanciato durante uno speciale evento digitale 'The Show', che ha avuto come ospiti speciali Laura Giuliani e Olivier Giroud. 'The Show' è stato trasmesso in streaming sul canale YouTube di PUMA alle 19:00pm (CEST) del 18 agosto.