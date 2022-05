Era lì vicino, ma si stava nascondendo., ce ne voleva un altro, piùduro, più cattivo, più feroce, ci voleva appunto una squadra da scudetto.E quando i rossoneri sono riaffiorati dagli spogliatoi dopo l’intervallo,ecco tutto quello che mancava e per la tosta Fiorentina non c’è statoniente da fare.Poic’è stato un calo del Milan, non vistoso, ma la minor pressione hafavorito la Fiorentina che ha avuto a sua volta una palla-gol e Maignan hatirato fuori la prodezza del pomeriggio su colpo di testa di Cabral.Il numero 1 francese ha evitato un colpodurissimo, e forse anche irrimediabile, al 31' del secondo tempo, il suocollega fiorentino ha tolto invece alla sua squadra un pareggio sudato enon proprio immeritato.Terracciano ha cercato Martinez Quarta conun passaggio corto e a mezza altezza che Leao ha intercettato sullatrequarti, è partito come una scheggia, ha puntato Milenkovic in area, hamandato fuori tempo il serbo e fuori posizione il portiere mettendo lapalla sul primo palo.Il primo tempo era stato pari per gioco, risultato ed errori.Non pochi, gli errori, negli appoggi, nelle scelte, nelle conclusioni. LaFiorentina ha giocato questo pezzo di partita, la più complicata perevidenti ragioni delle ultime tre, assai meglio rispetto a quelle piùabbordabili con Salernitana e Udinese finite malissimo per i viola.Il lato forte della squadra di Pioli, quello del versantesinistro, è stato ben occupato dai viola per tutto il primo tempo. ColMilan in possesso di palla, Hernandez si alzava subito diventando una veraala sinistra e spingendo al centro Leao. Italiano, che in un primo momentoaveva pensato di allargare Duncan sulla fascia per sorreggere Venuti, hadeciso subito di abbassare Gonzalez sul terzino francese, così Duncan èrimasto al controllo di Kessie, mentre Maleh si è dedicato a Tonali eBrahim Diaz, quando il Milan perdeva palla, si spostava su Amrabat.La Fiorentina si è mossa con personalità, sostenuta nellafase di palleggio da Cabral e ben sorretta da Amrabat, ancora nellaposizione di centrale.Dopo il gol di Hernandezannullato per un evidente fuorigioco di Messias, la prima vera occasionedella partita è stata dei viola con un angolo di Biraghi controllato inpiena area rossonera e in piena libertà da Igor, il cui sinistro è uscitodi pochissimo. PPoiancora Fiorentina con una conclusione di Saponara (da applausi l’aperturadi Duncan) respinta da Maignan e con un sinistro di Gonzalez murato daTomori.Dopo meno di due minuti Maleh ha preso la primaammonizione perché è andato a contrastare Maignan che stava rinviando ilpallone al limite dell’area.Non da giallo, però forse era meglio evitare. Altri 6 minuti e Malehha rischiato forte, ma forte davvero: ha allargato il braccio e hacentrato Tonali alla gola.Ma Pioli, la cui correttezza e signorilità è nota ovunque,rivedrà il resto dell’azione e di sicuro ne parlerà a Tonali che, presa lagomitata alla gola, è crollato a terra tenendosi la faccia fra le mani.Non c’era bisogno di esagerare, anzi, di indurre in inganno Valeri, checomunque aveva già sbagliato. Il colpo era alla gola, non in faccia.Come detto, nel secondo tempo è entrato in campo un altro Milan. Italiano ha sostituito Venuti (ammonito per un fallo su Leao)con Martinez Quarta, spostato proprio sulla fascia del portoghese. Pioliha fatto i primi cambi dopo 11', con Krunic per Diaz e Rebic per Messias,rimasto praticamente fuori partita. Rebic, al contrario di quanto è spessoaccaduto in questa stagione, è entrato col piede giusto e ha aumentato lapericolosità dell’attacco rossonero, costringendo però Leao sulla fasciadestra. Lui si è preso quella di sinistra.Il Milan non riusciva a sbloccarla, così Pioli ha tentato dinuovo la mossa del totem, Ibrahimovic per Giroud. Italiano nel frattempoaveva cambiato il centrocampo con Bonaventura per Maleh (meglio evitarealtri rischi), Ikoné per Gonzalez (prestazione involuta dell’argentino) eTorreira per Duncan.Anche Pioli ha cambiato posizione ai suoi esternirestituendo la sinistra, la fascia più amata, a Leao che da lì ha piazzatoil colpo. Per il Milan la vittoria vale un pezzetto di scudetto. Per laFiorentina la sconfitta, la terza di fila come non succedeva dal 2019con Montella in panchina, vale un pezzetto d’Europa in meno.(primo tempo 0-0 )37' st Leao (Mil)Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie (dal 33' st Bennacer); Messias (dal 10' st Rebic), Brahim Diaz (dal 10' st Krunic), Leao; Giroud (dal 22' st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: PioliTerracciano; Venuti (dal 1' st Quarta) Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan (dal 22' st Torreira), Saponara (dal 36' st Sottli); Maleh (dal 13' st Bonaventura), Cabral, Nico Gonzalez (dal 22' st Ikone). A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Terzic, Torreira, Piatek, Sottil, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano.2' pt Maleh (Fio), 41' pt Venuti (Fio), 26' st Martinez Quarta (Fio), 43' st Bennacer (Mil)