Il Milan è molto vicino a chiudere il primo colpo a centrocampo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Moncada e Furlani sono ai dettagli col Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 in scadenza nel 2027 con il Chelsea. L'affare dovrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a 15 milioni di euro. Già seguito da Maldini e Massara, il prodotto dell'academy dei Blues da tempo spinge per una nuova avventura. In grado giocare da mezzala o da trequartista, ha chiuso l'ultima stagione con 33 partite e 2 assist. Loftus-Cheek, che in carriera ha vestito anche le maglie di Fulham e Crystal Palace, non è esattamente un goleador: in carriera ha messo a segno solo 19 gol in 275 partite. Nelle ultime cinque stagioni sono solo 12 le reti siglate, l'annata 2018-19 è stata la migliore con 6 centri in Premier League e quattro in Europa League (l'allenatore del Chesea era Maurizio Sarri).



SLOT EXTRACOMUNITARIO - Il Milan per Loftus-Cheek beneficierà dei vantaggi del Decreto Crescita, che dal 1 gennaio 2020, permette di avere un regime fiscale agevolato (ovvero una tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25%) per i lavoratori, in questo caso i calciatori, che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti e che si impegnano a farlo per i due successivi. L'inglese andrà ad occupare uno dei due slot da extracomunitario che il Milan ha a disposizione.