Era in scadenza di contratto, ha deciso di rinnovarlo per un'altra stagione per non andare a scadenza e permettere così alla Fiorentina di monetizzare con una sua cessione. Per Nikola Milenkovic è così appena iniziata l'ennesima estate al centro del mercato, dopo tanti anni in cui il suo nome è stato accostato alla Premier League o alle grandi squadre del campionato italiano. Questa, con ogni probabilità, sarà però quella del suo addio vero ai viola, con diverse società che si stanno muovendo concretamente per lui.



INTER AVANTI, MA... - Quella che sta facendo più sul serio per il difensore serbo è senza dubbio l'Inter, che ha incontrato più volte l'agente del centrale, Fali Ramadani, per iniziare a parlare di un possibile trasferimento in nerazzurro. Tutto, ora, dipenderà dalle cessioni, in particolare quella di Skriniar, che dovrebbe portare all'arrivo a Milano di Nikola e anche di Bremer. Negli ultimi giorni ha iniziato a pensare a Milenkovic però anche la Juventus, anche in questo caso come sostituto di un possibile partente: Matthijs de Ligt, per cui il Chelsea sta spingendo: Derby d'Italia in vista sul mercato, due big pronte a sfidarsi per Milenkovic.