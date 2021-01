Sergej Milinkovic-Savic e il wrestling. Prima della sfida all’Atalanta, seconda gara in pochi giorni contro i bergamaschi per i biancocelesti, il Sergente dei capitolini ha mandato un messaggio social a un’istituzione della WWE, Rey Misterio: “Rey Mysterio, amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la Royal Rumble di domenica”. Aggiungendo: “Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring. Un’altra cosa.. voglio la tua maschera così potrò festeggiare il mio prossimo gol!”.



Non si è fatta attendere la risposta di Rey Mysterio, arrivata dai profili social della WWE: “Intanto ti voglio ringraziare tantissimo per il messaggio che mi hai mandato e ti auguro lo stesso per la tua prossima partita, cercherò di dare il massimo per vincere la Royal Rumble. E sulla maschera.. Te ne farò avere una personalizzata solo per te.. quando avrai la maschera però, mandami una tua maglietta! Booyaka 619!”.