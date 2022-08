L’ex difensore del Parma Lorenzo Minotti, che ieri sera è stato protagonista della telecronaca di Fiorentina-Twente per Sky Sport, questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la prestazione della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:



"E’ chiaro che il risultato finale lasci alla Fiorentina tante recriminazioni, adesso la qualificazione rimane aperta. Si giocherà tutto in Olanda. Nel secondo tempo è scesa in campo la versione meno bella della Fiorentina: rispetto alla squadra spumeggiante del primo tempo si è notato un calo totale a livello fisico. Oltre tutto sono dell’idea che chi è subentrato abbia dato veramente pochissimo, Ikonè ne è la dimostrazione. Come spesso accade ultimamente i viola hanno concesso soltanto un’occasione da gol agli avversari, ma l'ha pagata cara. In occasione del 2-1 sono convinto che sia stata colpa di una errata lettura difensiva: salta all’occhio l’errore di Biraghi che è rimasto fermo tenendo in gioco l’attaccante olandese”.



Infine ha parlato di quanto possa incedere il tifo olandese al ritorno: “Sono convinto che possa influenzare molto la partita. Ieri gli olandesi non si aspettavano una versione della Fiorentina come quella scesa in campo nel primo tempo: per larghi tratti sono rimasti annichiliti. Per passare tranquillamente il turno a Fiorentina dovrà fare un salto di qualità dal punto di vista della gestione, perche giovedi loro saranno agguerriti. L'aspetto più clamoroso, e svantaggioso per i viola, è che la federazione olandese ha permesso al Twente di non giocare domenica per presentarsi al meglio al ritorno. La Fiorentina invece sarà impegnata nel derby con l’Empoli”.