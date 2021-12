Luciano Moggi non perde occasione di scagliarsi contro Massimo Moratti. L'ex direttore generale della Juventus dice la sua sull'Inter a Libero: "Moratti prenda nota su come si gestisce una realtà vincente. Sarebbe opportuno fare un raffronto tra la dirigenza di un tempo e quella attuale per capire il perché di questa rinascita dell'Inter. E per questo basterebbe ricordare che l'Inter dei tempi Morattiani ha bruciato allenatori come Lippi (poi diventato campione del mondo) e Gasperini, che da tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d'Italia. E per finire cambiava dal 1994 al 2006 ben 25 allenatori senza mai adeguarsi alle loro caratteristiche. Brava però a costruirsi un passaporto falso per utilizzare un calciatore, Recoba, da extracomunitario a comunitario".