Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0

AFP via Getty Images

Il poker del Paris Saint-Germain all'Atletico Madrid e la terrificante goleada del Bayern Monaco a Auckland City sono ancora negli occhi, nel frattempo ilè proseguito con altre due partite nella notte.- Alla mezzanotte italiana si è completata la prima giornata dele dopo il pareggio tra Al-Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale del torneo FIFA è arrivata un'altra X., ma il risultato nasconde una partita carica di emozioni nella quale hanno brillato due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Milan Gustavo Gomez e l'ex Roma Ivan Marcano, protagonisti in difesa. Ghiotte occasioni da entrambe le parti: il portiere dei brasiliani, Weverton, è stato bravo a opporsi a Martim Fernandes nel primo tempo, nel finale di frazione una tripla chance sventata dal portiere dei Dragoes Claudio Ramos e da un difensore sulla linea di porta, poi nel finale di gara il palo scheggiato da Murilo con l'estremo difensore dei portoghesi battuto. Resta tutto in equilibrio dunque nel gruppo A, sorridono i rosanero di Lionel Messi e gli egiziani

- Inizia invece con una vittoria il Mondiale per Club del, che batte. Joaquin Correa e Arthur Cabral entrano solo nella ripresa, quando i brasiliani hanno già messo in ghiaccio la vittoria grazie ai goal nel primo tempo di, con il secondo che esulta emulando la celebre onda energetica di Goku (personaggio di Dragon Ball). Nella ripresa gli statunitensi riescono soltanto ad accorciare con, ma la rete del 2-1 non basta a riaprire l'incontro. Il Botafogo risponde così al PSG, accompagnandolo in vetta al

