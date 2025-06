Mondiale per Club, perché Belotti è stato espulso

AFP via Getty Images

Non è stato un granché il debutto del Gallolasciando in dieci il Benfica negli ultimi venti minuti della partita. L'ex attaccante di - tra le altre - Palermo, Roma, Fiorentina e Como, ha rischiato di compromettere la partita della sua squadra essendo costretto a lasciare il campo con i portoghesi sotto di un gol contro il Boca Juniors.- Entrato all'inizio del secondo tempo, a venti minuti dalla fine Belotti prova ad arrivare su un lancio lungo cercando il controllo allungando il piede destro;. Inizialmente l'arbitro aveva estratto il cartellino giallo, poi, dopo aver consultato il Var, cambia il colore ed è espulsione diretta.

- All'Hard Rock Stadium di Miami il Boca è andato avanti dopo venti minuti con l’uruguaiano classe ‘96 Merentiel che ha sbloccato la partita; cinque minuti dopo ha raddoppiato Battaglia.. Il Benfica attacca e l’arbitro - dopo il consulto al Var e l’annuncio a tutto lo stadio - assegna un rigore per fallo su Otamendi: dal dischetto Di Maria accorcia nel recupero prima dell’intervallo spiazzando il portiere avversario. Nel secondo tempo succede di tutto: rosso a Belotti - anche in questo caso l'arbitro fa sapere a tutti i motivi della decisione - ma all’83’ il Benfica pareggia in dieci con un colpo di testa di Otamendi tutto solo in area. E nel finale rimane con un uomo in meno anche il Boca per una brutta entrata di Figal su Florentino Luis.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione