Mondiale per Club: PSG e altri 3 club già qualificati alla prossima edizione, il regolamento

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Ilè ufficialmente iniziato e dopo il match d'esordio pareggiato dall'Inter Miami di Messi con l'Al-Ahli prosegue con il programma di tutti i gironi. Eppure, guardando avanti alla prossima edizione che si terrà nel 2029 possiamo già farvi i nomi di 4 squadre che sono già qualificate e fra queste c'è il Paris Saint Germain.Cosa dice il regolamento? Che al Mondiale per Clubdi avvicinamento. Per la Uefa, in sostanza, si sono qualificate a questa edizione del torneo le 4 squadre che hanno vinto le Champions League dal 2021 al 2024.Per la prossima edizione si comincerà a ricontare dal 2025, ma la particolare collocazione del torneo a cavallo fra le due stagioni sportive ha fatto sì cheIn sostanza conosciamo già 4 squadre sulle 32 (probabile un allargamento a 48) che parteciperanno al Mondiale per Club 2029.La prima di queste è ilche, purtroppo per l'Italia e per l'Inter ha battuto i nerazzurri nella finalissima della Champions League per 5-0 e ha conquistato non solo l'accesso alla Supercoppa Europea, ma anche il pass per il prossimo Fifa World Club Cup 2029. Oltre ai parigini ci saranno anche i messicani del(che hanno vinto la coppa del Centro-Nord America), i sauditi dell’(Campioni d'Asia) e gli egiziani del(Campioni d'Africa), tutti club vincitori dell’edizione 2024-25 della rispettiva massima competizione continentale