Monza, altro ko e Serie B vicina: Galliani lascia lo stadio a fine primo tempo, cori ironici da parte della Curva

, compiendo un altro grande passo in avanti verso il dichiarato obiettivo salvezza. Un 3-1 importante, arrivato in rimonta, dopo l’iniziale vantaggio registrato da Dany Mota Carvalho.I brianzoli si trovano a 10 punti di distacco dalla quartultima posizione: la permanenza in Serie A appare davvero un miraggio.

Il Como torna così a vincere dopo quattro partite, a un mese e mezzo dall’ultimo successo in trasferta. La vittoria - solo una, sulla Fiorentina a gennaio, nel 2025 - resta invece sconosciuta per i ragazzi di Nesta, che perdono il nono match negli ultimi undici.Monza, dunque, a un passo dalla retrocessione, visti i soli 2 punti trovati in sette gare dal ritorno di Nesta sulla panchina., profondamente deluso da quanto visto,Nella seconda frazione, invece, sono stati i tifosi della Curva brianzola a far sentire la propria voce, iniziando alcuni cori beffardi nei confronti della squadra e della dirigenza: "Portaci portaci portaci in Europa, oh Galliani portaci in Europa", "Che tanto già lo so, che l'anno prossimo, gioco di sabato" e ancora "Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor".