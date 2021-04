Di seguito il report dell'allenamento del Monza:



Allenamento pomeridiano a Monzello, dove prosegue la preparazione della sfida di sabato ad Ascoli.



Alle 15 tutti in campo con attivazione motoria e rondos ad aprire la seduta.



Poi spazio ai possessi palla e a una serie di partite a tema.



La partitella finale è stata vinta 2-0 dai gialli sui rossi con reti di Colferai e Armellino.



Lavoro differenziato sul campo per Dany Mota (foto Buzzi) e Gytkjaer, mentre tra gli altri infortunati, gli esami a cui si è sottoposto Donati hanno evidenziato una sindrome della bandelletta per il terzino toscano.



Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano.