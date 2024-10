Monza, Nesta a rischio? Le parole di Galliani

Calciomercato.com

Non è stato un avvio di stagione semplice per il nuovo, alla prima stagione da allenatore in Serie A dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Reggiana con la quale ha sfiorato i playoff. Dopo le prime sette giornate di campionato i biancorossi sono penultimi e in piena zona retrocessione con 4 punti, quattro pareggi e tre sconfitte: unica squadra a non aver ancora mai vinto in Serie A.a Sky Sport.- "Fiducia assoluta a Nesta, perché. La trattativa per la cessione del club? Io sono l'oggetto, non il soggetto. Se ne occupa la Fininvest, che è sempre stata trasparente in tutto".

- Una vita in rossonero per Galliani, che ha parlato anche del passato al Milan e dei tanti personaggi incontrati: "Non pensavo ci fosse ancora tanto entusiasmo intorno a quel Milan; erano le squadre di Sacchi, Ancelotti, Capello... Berlusconi era riuscito a trasmettere tutti gli ideali del club. Stasera stavamo parlando ancora della notte magica di Atene e del 4-0 al Barcellona... Troppo bello.".- "Sono orgoglioso di tutti i giocatori dell'Italia passati dal Milan e dal Monza,. Quest'estate avevamo chiesto Pisilli alla Roma, ma non hanno mollato".