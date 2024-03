Monza, Palladino: 'De Rossi era già un allenatore in campo. Siamo molto amici, ma non oggi'

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Monza e Roma, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn, facendo riferimento all'amicizia che lo lega a Daniele De Rossi, suo compagno in nazionale e oggi avversario sulla panchina giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:



"Con De Rossi siamo molto amici, abbiamo condiviso la Nazionale, era già un allenatore in campo e arriverà grandi livelli, ha passione e ci mette cuore in questo lavoro. Sono molto felice che abbia avuto questa opportunità e la sta sfruttando massimo, ho visto grandi miglioramenti nella sua squadra, si vede la sua mano. Cercheremo di metterlo in difficoltà, solo per oggi non siamo amici".