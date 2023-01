A pochi minuti da Fiorentina-Monza, il tecnico dei lombardi, Raffaele Palladino, ha parlato a Sky: "Oggi mi aspetto un po' tutto, prestazione, mentalità, atteggiamento, coraggio, voglia. Poi i risultati sono figli di tante cose, sappiamo che la Fiorentina è forte, in salute ed allenata molto bene. Ma a me interessa la crescita, il nostro percorso passa anche da queste gare complicate."



SULLA FORMAZIONE - "Ranocchia si è allenato bene, purtroppo abbiamo perso Rovella. Ma ho un parco giocatori importanti, sono sicuro che chi sostituirà Rovella lo farà nel miglior modo possibile. Noi portiamo molti giocatori in area, lavoriamo su questo. L'importante è che ci sia proposta di gioco, poi poco importa chi segna".