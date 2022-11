Più carico che mai. Adriano Galliani è tornato dai Mondiali in Qatar con la voglia e la determinazione di rinforzare ulteriormente il Monza. L'ad dei brianzoli ha visto diversi giocatori, ha parlato con molti operatori di mercato e si è fatto un'idea su quelli che possono essere i rinforzi per la fase di riparazione.

Non ci sarà una rivoluzione visto che la squadra, nell'era Palladino, ha fatto molto bene chiudendo l'anno solare con una media punti importante. Sarà un mercato all'insegna della razionalità con la speranza di cedere tutti quei giocatori che non rientrano nei piani. Tra questi, almeno nella fase iniziale, non ci sarà Gianluca Caprari che il Monza vuole rilanciare dopo una prima parte di stagione assai negativa.

Conclusa la fase delle cessioni, il club di Silvio Berlusconi punta ad inserire in organico almeno un giocatore per reparto: un vice Pablo Marì in difesa, un sostituto di Sensi in mezzo al campo, un'alternativa sugli esterni e una punta. Brekalo, Gagliardini e Nuytinck sono nomi che piacciono, ma per ora non c'è nulla di concreto. Non c'è al momento nulla, se non una chiacchierata, con Radja Nainggolan: l'ex centrocampista dell'Inter, al momento, non rientra nei piani dei biancorossi. Anche perchè negli obiettivi del club c'è quello di portare a casa giocatori di prospettiva. D'altronde il Monza, prima della sosta, viaggiava con una media da zona Europa League. Non c'è bisogno, insomma, di grossi colpi, per salvarsi con anticipo e, perchè no, di avvicinarsi all'obiettivo decimo posto sbandierato ad inizio stagione.