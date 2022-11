"Peccato fermarsi proprio ora". Raffaele Palladino è uno dei (tanti) allenatori che avrebbero evitato volentieri questa lunga sosta per i Mondiali e proseguire con il campionato. Da quando l'ex attaccante della Juventus ha preso in mano il Monza, la squadra ha vinto ben cinque partite su nove con i brianzoli che sono passati dall'ultima posizione a metà classifica ad un passo dall'obiettivo stagionale che è il decimo posto.

La notizia più importante prima della sosta è che si è creato un vero e proprio solco tra la posizione del Monza (ora 14mo) e le tre squadre che in questo momento scenderebbero in Serie B. Sono infatti 9 le lunghezze tra la zona rischio e la 14esima posizione. Un risultato straordinario quello conseguito da capitan Pessina (primo storico giocatore chiamato in Nazionale) e compagni che con il più giovane mister della A ha cambiato decisamente passo con una media europea.

Il Monza, però, non si accontenta e a gennaio vuole fare nuovamente la voce grossa sul mercato. Sistemato il capitolo dei tanti giocatori in esubero, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono portare a casa almeno tre giocatori importanti (uno per reparto) per dare in mano a Palladino una fuoriserie. Per il salto di qualità servono un vice Pablo Marì (ieri acclamato allo stadio), un esterno destro da alternare all'ottimo Ciurria (una delle rivelazioni di questo campionato) e, soprattutto, un bomber di peso là davanti. Un attaccante che faccia da solo reparto e che magari possa risolvere da solo le partite più intricate. Un nome? Duvan Zapata è un vecchio pallino da tempo di Adriano Galliani, ma in questo momento è forse un sogno sul mercato. L'indirizzo è comunque questo: il Monza anche a gennaio cerca dei top players...