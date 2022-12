Archiviata l'amichevole con il Lugano, il Monza si sta preparando ad un appuntamento di grande prestigio: tra 10 giorni i ragazzi di Raffaele Palladino sfideranno il Lione in trasferta. Non male per una squadra che soltanto lo scorso anno giocava in serie B. Il ko di sabato in Svizzera non preoccupa più di tanto l'entourage dei brianzoli. Si lavora tanto sul campo per quanto riguarda la squadra, si lavora altrettanto a Monzello e dintorni per rinforzare una squadra che ha chiuso molto bene la prima parte di stagione.

La sensazione è che a gennaio il Monza non farà molte operazioni in entrata. Sarà un gennaio senza follie per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno sempre investito molto in tutte le sessioni di mercato da quando sono nel mondo del calcio. Le priorità erano fondamentalmente tre: un vice Pablo Marì, un vice Sensi in mezzo al campo e un attaccante. Il recupero dello spagnolo e l'arretramento di capitan Pessina al posto dell'ex Inter (fermo almeno 3-4 mesi) fanno però dormire sonni tranquilli a mister Palladino. Per questo non è da escludere che a gennaio si faccia poco in entrata. Il Monza dà ampie garanzie in tutti i reparti, persino quell'attacco dove si sono visti dei segnali di risveglio da parte di tutti gli interpreti.

In uscita, invece, ci sarà molto da lavorare con almeno una decina di giocatori in partenza. Le prime partite di gennaio contro Fiorentina e Inter diranno se la strada intrapresa dalla dirigenza sarà quella giusta.