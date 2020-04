Intervistato da Telelombardia, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha ribadito l'idea di poter vedere Lionel Messi in nerazzurro al termine della stagione rilanciando la palla sul campo di Zhang e Suning.



MESSI - "Messi? Conoscendo il coraggio di Zhang, certamente ci avrà pensato. Steven Zhang può pensarci, sperando che i tempi siano più brevi rispetto a quelli che dico io. Sarebbe una cosa bellissima, darebbe ossigeno alla Serie A e grandi speranze all’Inter. Io insisto sull'argomento da soggetto esterno però e non vale molto"



RIPRESA - "Non penserei più di tanto a questo campionato. Ora manca la normalità e bisogna fare la cosa giusta, ovvero non mettere a rischio giocatori e persone. Non è ancora chiaro quando si potrà riprendere, ma finché non ci sarà vaccino il rischio continuerà ad esserci sempre. Non sappiamo nemmeno se il campionato inizierà e con quali modalità".



ORA O MAI - "Comunque sia, o finisci questo o non fai il prossimo. A settembre il rischio ci sarà comunque, mandare allo stadio migliaia di persone può essere un errore gravissimo. La situazione è tragica"



MILANO - "L’amministrazione ha fatto quel che poteva, ha anche sbagliato, ma è complicato essere polemici in questi momenti perché la situazione è drammatica".