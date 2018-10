Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 disputato sul circuito di Buriram. In volata, dopo un’estenuante, e fantastica, battaglia con Dovizioso. Appena giù dal podio Rossi, dietro a Vinales.



ROSSI IN TESTA - Buona partenza di Marquez, davanti a Rossi, Dovizioso e Crutchlow, che guadagna una posizione superando Vinales. I primi quattro fanno gara a sé. Vale e Dovi punzecchiano Marquez e, complice un errore dello spagnolo, realizzano il sorpasso. Pessimo avvio per Iannone, che dalla sesta casella in griglia scende undicesimo, alle spalle di Petrucci. Nel frattempo, Nakagami scivola ed è costretto al ritiro. La sensazione è che Dovizioso stia controllando, per non usurare troppo le gomme. Al nono giro Rossi rallenta e, implacabili, Marquez e Dovizioso lo sverniciano. Nelle curve la Yamaha del Dottore pare non reggere il confronto. Comunque lui e Vinales accorciano sui piloti che li precedono. Il terzetto torna a quasi un secondo di vantaggio sugli altri.



MARQUEZ-DOVIZIOSO, CHE SPETTACOLO - In netto progresso rispetto alle precedenti uscite, Pedrosa infila Crutchlow ed è quinto. Vuole portarsi sotto Vinales, forza parecchio, ma finisce dritto nella ghiaia. Quinto sale Rins, poi Zarco e Crutchlow, poco brillante. Come poco brillante in questa seconda fase è Rossi, superato anche da Vinales, probabilmente anche per alcuni problemi al posteriore. Davanti Dovizioso e Marquez creano il buco. A quattro giri dalla fine si scatena l'inferno. Marc tenta il sorpasso, ma va lungo. A -3 incrociano nuovamente, in ben due occasioni. Riportatosi vicino, Vinales sbava ed è ormai sicuro che sarà lotta a due. Il penultimo giro pare buono per Marc, ma riecco Dovi rispondere. Nell’ultimo ecco l’affondo definitivo di Marquez: su Dovizioso guadagna altri 5 punti in classifica generale. In Giappone potrebbe già ipotecare il titolo iridato.