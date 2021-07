Giornata di incontri a Trigoria per Josè Mourinho, che ieri è entrato a stretto contatto, fra gli altri, anche con Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 è stato il primo tra i giocatori ad arrivare al Fulvio Bernardini, alle 8.30: un saluto al mister, poi l'inizio dei test - meno probanti per lui dato l'infortunio al flessore non ancora totalmente smaltito -. Lo Special One ha seguito al suo fianco l’intera sessione di allenamento personalizzato, facendogli domande sulla sua condizione ma anche sulla squadra. Insomma, un vero colloquio tra tecnico e capitano. Si attende ora una svolta per il tanto sospirato rinnovo di contratto.