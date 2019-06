Nuovo capitolo dell'intervista a José Mourinho sul canale YouTube 'The Coaches Voice', il tecnico portoghese parla del proprio futuro: "Sono abbastanza flessibile nell'adattarmi e, qualche volta, nell’andare contro alle mie idee per andare incontro ai Paesi in cui alleno. Fino a ora sono l’unico allenatore ad aver vinto un campionato in Italia, Inghilterra e Spagna. Hai bisogno di flessibilità, devi adattarti alla realtà de club e delle competizioni. Io dico che mi sono arricchito con queste esperienze, ed è per questo che non chiudo le porte a un nuovo Paese e a una nuova competizione, perché mi piace il feeling che provo con qualcosa di sconosciuto e che posso vincere. Quello che posso dire con certezza è ciò che non voglio. Voglio giocare per vincere. Se non dovessi riuscirci, poi, sarebbe un mio problema, del club, dei giocatori e della struttuta. Ma devo sentire quella sensazione. Se qualcuno mi offrisse un incredibile contratto di dieci anni e poi mi dicesse che l’obiettivo della società è di stare nella prima parte di classifica - e che sarebbe perfetto arrivare settimi, ottavi o noni - non sarebbe per me perché questo non è nella mia natura. Il mio prossimo lavoro è lottare per vincere".