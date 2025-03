Mourinho vuole tenere Kostic al Fenerbahce: quanto può incassare la Juventus

Middle East Images/AFP via Getty Images

ha fatto breccia nelle grazie di Josè Mourinho al Fenerbahce, che potrebbe presto chiamare al tavolo delleLo scrive La Gazzetta dello Sport, che parla di un buon impatto sul calcio turco e sull'ambiente Fener per il laterale serbo. Alla Juventus, dal canto loro, la cosa fa più che piacere: Kostic è stato messo ai margini del progetto in estate da Giuntoli e Thiago Motta e dunque il club bianconero tratterà volentieri la cessione.

Kostic ha un contratto con la Juve fino al 2026, dunque l’estate prossima sarà a un solo anno dalla scadenza. L’operazione potrebbe concludersi per una somma accessibile per il club turco e utile anche alla Juve, attorno ai. Per Kostic, fino a questo momento,in tutte le competizioni.