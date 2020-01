Torna anche per questa stagione il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.





17ESIMA GIORNATA - Manca un rigore netto per il Napoli. Locatelli abbraccia con due mani Hysaj impedendogli di saltare in area di rigore, l’arbitro Chiffi e il Var Valeri lasciano inspiegabilmente proseguire. Manca anche un’espulsione in Inter-Genoa: Romero - già ammonito un minuto e mezzo prima per un fallo - ferma col braccio un passaggio in area di Lukaku per Esposito: era un’azione importante e doveva scattare in automatico il secondo giallo con conseguente espulsione. Un errore grave dell’arbitro Pairetto in questo caso.



18ESIMA GIORNATA - I due gol del Genoa nel match contro il Sassuolo erano entrambi irregolari. Al 28’, Sanabria in area va incontro a Obiang e cade a terra cercando lui il contatto che se c’è è davvero leggerissimo e non tale da assegnare un rigore. Irrati concede il penalty, il Var sbaglia a non intervenire. Era da annullare anche il gol di Pandev all’86’ per il fallo di Criscito ai danni di Berardi: il difensore del Genoa in tackle colpisce si la palla, ma anche la caviglia dell’avversario col piede a martello. La rete - che provoca l’ira di Berardi, espulso per proteste a match terminato - era da annullare. Manca un rigore alla Juventus e anche all’Inter: in Juve-Cagliari, l’arbitro nel recupero lascia correre su un contatto di Rog su Douglas Costa che era da sanzionare; nel recupero di Napoli-Inter, Lautaro salta Meret e poi va a contatto con Di Lorenzo che tocca prima la gamba dell'argentino e solo poi il pallone.​





1a giornata: (-)Fiorentina-Napoli(+); (+)Udinese-Milan(-).

2a giornata: (-)Bologna-Spal(+).

3a giornata: (+)Genoa-Atalanta(-).

4a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.

5a giornata: (+)Fiorentina-Sampdoria(-); (+)Torino-Milan(-).

6a giornata: (+)Lecce-Roma(-); (+)Udinese-Bologna(-).

7a giornata: (+)Genoa-Milan(-).

8a giornata: (+)Juventus-Bologna(-).

9a giornata: (-)Inter-Parma(+); (+,-)Fiorentina-Lazio(-,+).

10a giornata: (+)Juve-Genoa(-); (-)Napoli-Atalanta(+); (+)Udinese-Roma(-).

11a giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+); (-)Torino-Juve(+).

12a giornata: (-,+)Lazio-Lecce(+,-); (+)Sampdoria-Atalanta(-).

13a giornata: (-)Atalanta-Juventus(+); (+)Sampdoria-Udinese(-); (+)Verona-Fiorentina(-).

14a giornata: (+; +)Fiorentina-Lecce(-; -); (-)Juventus-Sassuolo(+); (-)Napoli-Bologna(+).

15a giornata: (-)Atalanta-Verona(+); (+)Lazio-Juventus(-); (+)Sassuolo-Cagliari(-).

16a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di Serie A​.​

17a giornata: (-)Inter-Genoa(+); (+)Sassuolo-Napoli(-).

18a giornata: (+,+)Genoa-Sassuolo(-,-); (-)Juventus-Cagliari(+); (+)Napoli-Inter(-).​



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):



Genoa 5 - 1 (+4)​​​​

Udinese 3 - 1 (+2)​

Verona 2 - 0 (+2)​​

Sassuolo 3 - 2 (+1)

Juventus 4 - 1 (+1)​​

Fiorentina 4 - 3 (+1)​

Spal 1 - 0 (+1)

Parma 1 - 0 (+1)​

Sampdoria 2 - 1 (+1)​​​

Lazio 3 - 2 (+1​)​

Cagliari 2 - 1 (+1)​

Torino 1 - 1 (0)​

Brescia 0 - 0 (0)

Napoli 2 - 3 (-1)​​​

Lecce 2 - 3 (-1)​​

Roma 0 - 2 (-2)

Bologna 1 - 3 (-2)​

Inter 0 - 3 (-3)​​

Milan 0 - 3 (-3)

Atalanta 1 - 5 (-4)​​.