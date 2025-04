Nainggolan: "Ho chiesto 100mila euro a un boss"

Tre mesi faera stato arrestato in Belgio con l'accusa di traffico internazionale di droga, oggi l'imputazione è decaduta ma il centrocampista - ex Cagliari, Roma e Inter, oggi al Lokeren in seconda divisione belga - è ancora sotto indagine. Il giocatore, come riporta Calcio & Finanza, ha parlato a un canale tv locale nella trasmissione Bar Goens, tornando sull'episodio e raccontando di aver avuto dei contatti con il noto trafficante di droga Nasr-Eddine Sekkaki., una cifra che inizialmente aveva insospettito gli investigatori i quali pensavano che "fosse entrato nel mondo della criminalità organizzata - si legge sempre su Calcio & Finanza - come finanziatore della rete di spaccio".

- A distanza di mesi Nainggolan spiega: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io. La gente crede a quello che legge, che io sia il perno di un caso di droga; ma non c'è nessun legame". A chi gli chiede come mai ha chiesto quei soldi risponde: "Debiti di gioco e conti bloccati a causa del divorzio". Non avendo accesso alle proprie finanze,. La restituzione sarebbe avvenuta tramite bonifici con "investimenti in edilizia" come causale di pagamenti che andavano dai 5mila ai 30mila euro.

- Oggi, racconta Calcio & Finanza,che l'avevano visto protagonista già nel 2018: sette anni fa il centrocampista belga è stato vittima di una truffa da 150mila euro in un casinò di Monte Carlo, portata avanti da un'organizzazione specializzata nelle clonazioni di assegni.