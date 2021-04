Dries Mertens lo scorso sabato 27 marzo è sceso in campo con il suo Belgio ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 56 in seguito ad una caduta che gli ha causato un problema alla spalla sinistra. I primi esami hanno scongiurato ogni pericolo, resta però il colpo accusato dal giocatore.



Mertens avverte ancora un po' di fastidio alla spalla. Nulla di grave, ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Probabilmente, però, Gattuso lo risparmierà contro il Crotone per averlo al meglio mercoledì contro la Juventus. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.