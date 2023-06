Secondo il portale Sporx la società azzurra nelle ultime ore si è mossa con un'offerta ufficiale per Ferdi Kadioglu, difensore centrale di proprietà del Fenerbahce. La proposta del Napoli sarebbe di quelle importanti: 17 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 20. Fredda al momento la risposta dei turchi che per lasciar partire il proprio giocatore chiedono non meno di 25 milioni. Sul difensore, si legge, è da segnalare anche il forte interesse del solito Newcastle.