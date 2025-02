Napoli, Conte perde Neres: c'è lesione. Ansia per la sfida con l'Inter

Getty Images

L'attaccante brasiliano è uscito per infortunio nel corso della partita poi pareggiata per 1-1 contro l'Udinese - con l'allenatore salentino che ha scelto di mandare in campo l'ex-Milan Noah Okaforal suo posto - e gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato le pessime sensazioni.L'esterno offensivo ha subito infatti una. I tempi di recupero ovviamente possono variare in base alla gravità della lesione che non è stata comunicata, ma comunque lo stop non potrà essere inferiore ai 10-14 giorni.

L'annuncio dell'infortunio è stato comunicato a mezzo stampa dal club con un comunicato ufficiale: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra"L'apprensione è alta per il Napoli per due motivazioni importanti nella gestione della rosa. In primo luogo dal mercato non è arrivato ungià pronto (Okafor è apparso comunque lontano in quanto a condizione). In secondo luogoche attende il Napoli vedrà diverse partite importantissime nelle prossime due settimane. Sabato 15 febbraio è in programma alle 18, poi il 23 ci sarà la complicata trasferta die, soprattutto, la gara più importante dell'anno cerchiata in rosso sul calendario e chein un autentico scontro scudetto. Se la diagnosi sarà più seria anche il big match coi nerazzurri potrebbe essere a rischio.