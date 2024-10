Napoli, Conte si gode Inter-Juve e va in fuga: che occasione con il Milan, ma...

Getty Images

C'è stato tempo per godersi lo spettacolo di San Siro tra Inter e Juventus, gara che è terminata sul risultato di 4-4 e nessuna delle due squadre è riuscita a tenere la distanza del Napoli: hanno perso entrambe punti, visto che gli azzurri ieri hanno trovato l'ennesimo successo contro il Lecce restando primissimi in classifica.- Partenopei chee ora si può parlare di una mini fuga, anche se resta l'inizio di un ciclo di partite difficilissime, di alta classifica. E, martedì a San Siro. C'èper smentire chi racconta un Napoli capace di vincere solo contro le piccole di misura e chi è convinto che continuando a giocare in questo modo non arriveranno altri risultati positivi.

... - Quella contro il Milan può essere una chance perché il Napoli deve sfruttare la propria inerzia positiva, una partenza non indimenticabile dei rossoneri,. C'è anche un "ma". Perché il Milan, nonostante queste defezioni, arriverà sicuramente più riposato. Uno svantaggio non giocare a Bologna (perché i due calciatori avrebbero potuto scontare le squalifiche e rientrare contro il Napoli), però allo stesso tempo la squadra di Fonseca potrebbe avere maggior freschezza,Il Napoli non vuole pensare troppo, al prima, al dopo, a ciò che c'è attorno. Importa solo andare in campo per puntare i 3 punti contro il Milan. L'occasione è a San Siro.