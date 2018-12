Secondo il Corriere dello Sport: "L’esordio assoluto di Meret con il Napoli, in agenda domani e anche cerchiato di rosso, potrebbe non essere l’unica grande notizia di giornata: i tempi sembrano infatti piuttosto maturi anche per Ghoulam. Il mancino d’Algeria, fuori causa da oltre un anno, scalpita per giocare qualche minuto con il Frosinone, in corsa: l’adrenalina è ai massimi livelli almeno quanto l’astinenza da calcio. Comprensibile: ma si vedrà, anzi sceglierà Ancelotti. E se le cose andranno per il verso giusto, a partita in corso è possibile che Carletto rilanci anche Ghoulam, fermo dal 1° novembre 2017 e ormai reduce da cinque panchine in campionato".