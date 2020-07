Dopo la vittoria della Coppa Italia ed il quarto posto in campionato oramai sfumato, l'ultima competizione ancora viva per il Napoli è la Champions League. L'8 agosto ci sarà infatti la sfida contro il Barcellona per tentare l'impresa delle Final Eight a Lisbona.



Così De Laurentiis, per caricare la squadra, ha scritto una lettera per ogni singolo giocatore, al cui interno c'erano delle indicazioni per il prossimo mese. In caso di sconfitta, il raduno per la prossima stagione è previsto il 20 agosto, quando verranno effettuati i tamponi e le visite mediche prima della partenza verso Castel di Sangro. Dunque, "solo" 12 giorni di vacanze per i calciatori azzurri. Ma nel caso in cui la squadra dovesse riuscire a passare contro il Barcellona, ecco maxi premi per i giocatori e qualche giorno in più di vacanza. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.