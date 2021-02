L'eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale contro l'Atalanta fa traballare la panchina di Gattuso al Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente ha lasciato lo stadio di Bergamo alla fine del primo tempo, ma non prenderà alcuna decisione sul destino dell'allenatore prima dell'anticipo di campionato con la Juventus in programma sabato alle ore 18.