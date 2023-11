La mancata cessione, i passi in avanti e poi la frenata per il rinnovo, le polemiche social e ora l'infortunio. A cui si aggiunge la vicenda giudiziaria legata alla sorella e al cognato., che ne ha vissute di tutti i colori. Nel frattempo la cosa più importante, cioè il rendimento in campo che non è come quello della passata stagione, dato che è fermo a 6 gol in 10 partite tra campionato e Champions, a cui bisogna aggiungere il rigore fallito a Bologna.- Oggilo scorso 13 ottobre ha accusato un problema muscolare con la sua Nigeria. Gli esami sono stati più severi del previsto: lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Nel frattempo ci sono stati anche delle vicende familiari che ha deciso di risolvere in questi ultimi giorni.- Ora è pronto per fare rientro a Castel Volturno. Lo ha sottolineato anche Garcia in conferenza stampa: "Victor ha avuto un accordo con la società. L'ho sentito per messaggio ma i dottori lo gestiscono e hanno garantito cheIn programma per il gruppo squadra la trasferta di domani a Salerno, alla quale chiaramente Osimhen non parteciperà.quando sarà nuovamente visitato dallo staff medico per valutarne da vicino le condizioni. Con ottimismo si può pensare ad- dopo la sosta - in vista diin programma sabato 25 novembre alle ore 18 o al massimo per la sfida di Champions contro ilal Bernabeu del 29 novembre. Ma prima il quadro clinico, solo allora sarà più chiaro determinare i tempi di recupero.