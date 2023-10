L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:



"Sempre meglio rimontare che essere rimontati, mi è piaciuta la reazione, l'intensità che abbiamo messo nel secondo tempo credendo nelle nostre qualità. Ci vuole anche un po' di fortuna, in 10 vs 11 abbiamo avuto l'occasione con Kvara ma la palla non ha voluto entrare. Il Milan è una grande squadra, dopo abbiamo dimostrato di esserlo anche noi".



RASPADORI CON SIMEONE - "Non c'è solo il 4-3-3, abbiamo un giocatore bravo in avanti come il Cholito e poi uno bravo fra le linee come Raspadori. Kvara e Politano sono stati bravi ad aiutare i centrocampisti, poi ci abbiamo messo cuore e orgoglio".



RASPADORI - "Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, anche esterno. Oggi ha fatto benissimo nei due che ha interpretato".



POLITANO - "E' un giocatore che mi piace, intelligente, uno dei pochi mancini che abbiamo. Poi ha un legame forte con Di Lorenzo, calcisticamente parlando. L'anno scorso il punto forte era la sinistra, quest'anno abbiamo entrambe le fasce. Gli esterni devono essere decisivi, giocano questi due perché questi due sono decisivi".



MODULO - "Vediamo chi abbiamo a disposizione, oggi mancavano Osimhen e Anguissa. L'ho detto anche prima della partita, dobbiamo essere bravi a interpretare più situazioni di gioco".