allenatore del, presenta la gara tra gli azzurri e 1' Union Berlino in Champions League nella consueta conferenza stampa alla vigilia a Castel Volturno: "Volevo fare una precisazione sul dopo gara di Salerno perché Monica Scozzafava mi ha fatto una domanda e in quel momento la mia reazione è stata per qualcosa che mi è venuto in mente ma che non aveva niente a che vedere con la domanda - perché rispetto l'ottima giornalista che è - e con le dichiarazioni del mio capitano".- "Le squadre sono sempre differenti, con giocatori diversi e campionati diversi. Questa rosa del Napoli è veramente molto forte, la squadra è anche una squadra forte. Questo è ovvio".- "Da quando sono arrivato abbiamo giocato 14 partite ed è sempre stato protagonista dall'inizio o a gara in corso. Ha qualità, lo sta dimostrando segnando e può fare anche assist. Mi piace che gioca per la squadra, lega il gioco, difende. E ha tanta qualità offensiva per giocare in ruoli differenti, anche se da '9' o da trequartista ha un rendimento migliore. Per me può fare anche la mezzala, l'esterno d'attacco o il trequartista".- "Sono sicuro che un campionato non si faccia con undici titolari che finiscono poi tutte le partite. Per fortuna da tempo abbiamo 5 cambi a disposizione noi allenatori e possiamo incidere sul risultato. Però c'è il rendimento dei giocatori. Per pretendere di giocare dall'inizio le partite ogni mio giocatore quando va in campo deve dimostrare che può aiutare la squadra con gol, assist, difendendo bene. Chi è più bravo a farlo inizia più spesso degli altri. Per questo Kvaratskhelia e Politano giocano di più dall'inizio".- "Penso che siamo stati migliori nel secondo tempo contro la Salernitana rispetto al primo. Per tutta la partita non abbiamo sofferto. Possiamo trovare in quella gara delle cose da rimettere in campo domani e secondo me il gioco di prima, le triangolazioni, abbiamo visto cose belle offensivamente. Sul primo gol abbiamo fatto una riaggressione alta che ha permesso a Lobotka di servire l'assist per il gol di Raspadori. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, abbiamo iniziato bene, il palo, le parate di Ochoa. Sono contento per Elmas che ha segnato, perché chi entra deve dare il suo contributo difensivo, offensivo. Ho qualità sulla panchina, gente fresca che può tenere lo stesso livello o aumentarlo. Quando siamo primi nella classifica in Serie A di chi è determinante dalla panchina vuol dire che i giocatori dimostrano di essere pronti ad aiutare la squadra. Questa è una risorsa importante".- "Ci avvicineremo agli ottavi di finale prima di tutto se vinceremo domani. Poi dipende anche dall'altro risultato. Ma non sarà niente di matematico. Quindi vuol dire che dobbiamo vincere per forza, consapevoli che nessuna gara è facile. Parliamo della Champions League. L'avversario viene da una striscia di sconfitte importante ma quando incontri una delle qualificate in Champions che fa parte dei principali 5 campionati europei non è mai una piccola squadra. Quindi rispetto per l'Union Berlino, sappiamo che abbiamo avuto difficoltà a vincere lì, anche il Real Madrid ha vinto appena al 95' in casa contro loro. Conta che i miei giocatori daranno il massimo mettendo al servizio del collettivo il loro livello individuale migliore per vincere".- "Domani ritroviamo il Maradona e dovremo fare di tutto affinché ci sia questo grande vantaggio della piazza. I nostri tifosi da inizio stagione sono sempre stati fantastici, ci aiuteranno a vincere domani e non solo. Questo è il nostro obiettivo".- ": Pensiamo che l'Union Berlino arriverà con il suo solito modulo di gioco, a 3 o 5 in difesa. In Coppa di Germania hanno giocato anche a 4 lì dietro. Noi dobbiamo prima concentrarci su di noi, poi vedremo eventuali cambiamenti di modulo degli avversari. Quando giochiamo con Raspadori di punta che viene in contro le mezzali devono inserirsi. Ricordo Cajuste che si è inserito a Verona molto bene proprio così. Dobbiamo avere più inserimenti, maggiore profondità alle spalle della difesa avversaria".- "Osimhen rientra domani, lo ritroveremo quindi anche se non sarà disponibile. Io mi concentro su chi è a disposizione. Abbiamo ritrovato Anguissa, Juan Jesus sta tornando. L'infermeria si sta svuotando e spero sia così per tanto tempo. Però per domani serve chi è in campo e può aiutare per la partita, quindi i 23 che saranno convocati. Conto solo su di loro per dare tutto in campo e darci le migliori opportunità per vincere".