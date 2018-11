Walter Gargano, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ricordando la Supercoppa italiana 2012: “Pechino? Fu una delusione orribile, perdemmo una gara che avevamo una gara a causa degli arbitri. Se ci fosse stato il VAR credo che l’avremmo vinta noi, ma per fortuna ce la riprendemmo a Doha, abbiamo goduto tanto, come con la Coppa Italia. Sono immagini che restano nel mio cuore per sempre, le porto sempre con me. Contro la Juve purtroppo capitano sempre cose strane”.