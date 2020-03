Era previsto un grande tour de force per il Napoli in questo ultimo periodo. Ma, causa Coronavirus, qualcosa è cambiato. Gattuso ed i suoi ragazzi riposeranno questo fine settimana e scenderanno nuovamente in campo venerdì prossimo in vista dell'anticipo di Verona.



Ma c'è bisogno di tenere la concentrazione e i ritmi alti, per non perdere quanto di buono fatto da Gattuso nell'ultimo periodo.



Per questo Gattuso ieri ha deciso di organizzare un'amichevole a Castel Volturno. Come riportato da TuttoSport, ieri si è giocata una sfida 10 contro 10 ad alta intensità, come se fosse una partita vera. Per l'occasione c'era un arbitro vero e proprio.



Considerando il momento, la breve sosta e gli impegni in programma alla ripresa, Gattuso ha aumentato i carichi di lavoro in questi giorni. Ma il weekend per i giocatori sarà libero: due giorni di riposo per la squadra che si ritroverà al Centro Sportivo lunedì.