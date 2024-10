AFP via Getty Images

Napoli, il colpo di San Siro convince i bookmaker: scende la quota del quarto scudetto

18 minuti fa



La netta vittoria per 0-2 a San Siro contro il Milan permette al Napoli di mantenere l’imbattibilità che dura da nove turni e soprattutto mantenere saldamente la vetta della classifica. Un percorso davvero di alto livello per gli uomini di Conte, fatto di 25 punti in 10 giornate, ora sempre più vicini all’Inter nella lavagna scudetto. Scende infatti dal 4,50 di un mese fa a 2,43 il quarto tricolore azzurro, per la prima volta da inizio stagione sotto la quota 3. Comandano ancora i campioni d’Italia in carica dell’Inter, ora più vicini, a 2 volte la posta, con la Juve staccata a 5.