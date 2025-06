Napoli, il Galatasaray sfida la Juventus per Osimhen: la strategia dei turchi tra ingaggio e clausola

in rosa e secondo quanto riportato da Sky Sport DE,da 75 milioni di euro. E' questa la novità sulla situazione dell'attaccante richiesto dai top club europei e non solo.il futuro di Osimhen è tornato ad essere più incerto che mai.Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato di un, con la dirigenza bianconera che ha in lista il bomber di proprietà del Napoli. Ad oggi, però, Sky Sport DE riferisce che, club in cui Osimhen ha militato in questa stagione,. Il prezzo da pagare è l'intero valore della, valevole solo ed esclusivamente per l'estero. Il Napoli ha già comunicato di non voler fare sconti.

Alla luce di questo,Lo scoglio resta il prezzo da pagare per il cartellino del giocatore. Per provare ad aggirare questo ostacolo, il club turco starebbe pensando di. Dalla sua parte, però, il Napoli vorrebbe incassare subito l'intera cifra.Ricordiamo che in caso di una mancata cessione del giocatore entro la fine del mese,. Al momento, però, la permanenza nel club azzurro resta un'opzione remota.