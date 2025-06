Napoli, il sogno per l'attacco è Lookman: servono almeno 60 milioni

e dopo aver messo a segno i colpi Kevine Luca, adesso il ds Giovanni Manna vuole spostare il proprio target sull'attacco. Come riferisce La Gazzetta dello Sport,Il centravanti atalantino è ormai una certezza del campionato di Serie A e dopo tre stagioni ha voglia di una nuova esperienza professionale, specialmente dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, che lascia un'eredità pesantissima. L'attaccante nigeriano è, quindi, in cerca di un progetto ambizioso, che lo possa portare a vincere con continuità. E Napoli, ormai, è diventata una realtà che ti permette di competere ad altissimi livelli.

Partendo dal presupposto che nel calcio italiano di oggi, praticamente. Per la Dea Lookman rappresenta il top, ma questo non esclude una sua possibile partenza.E per offerte convincente si intende una base di partenza di almenoAd oggi il Napoli non è così lontano da questa cifra, visto che il budget messo a disposizione dal presidente azzurro. L'attaccante mai arrivato dopo l'addio a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia.

(che ad oggi non è mai stata presentata), come riferisce la Gazzetta dello Sport,. Soldi che il Napoli potrebbe trovare col passare dei giorni.negli scorsi mesi avevano fatto più più di un sondaggio per il Pallone d'Oro africano da 52 gol e 25 assist in tre stagioni a Bergamo.