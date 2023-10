Si scrivema si legge macchina da gol. L’attaccante nato a Buenos Aires ma naturalizzato messicano segna con una continuità disarmante: dopo 18 gol della scorsa stagione in questa ha già timbrato il cartellino 15 volte in sole 11 partite con la maglia del(9 solo nel mese di ottobre). Il classe 2001 sta impressionando molte società soprattutto italiane: la scorsa estate ci aveva provato lae c’erano stati dei contatti anche con. Ora però è ila valutare il suo acquisto in maniera più concreta.La priorità del Napoli resta quella di provare a trovare un accordo connella trattativa per il rinnovo del contratto. Ma il grande gelo che è sceso tra le parti dalla scorsa estate deve, per forza di cose, portare il club azzurro a fare anche delle valutazioni diverse. Gimenez ha caratteristiche diverse rispetto al nigeriano ma viene considerato comunque il profilo ideale per raccoglierne, eventualmente, il testimone.- Se fino a qualche settimana fa potevano bastareper convincere il Feyenoord a trattare la cessione di Gimenez, ora la valutazione ha sfondato il muro deiQuest’ultima è destinata a salire di pari passo con le prestazioni sempre più convincenti del forte attaccante messicano. Il Napoli ha già avuto più di un contratto con il papà agente e con gli intermediari che ne curano gli interessi, Gimenez può diventare il 9 del futuro per il Napoli.