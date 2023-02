Quindici punti di vantaggio sulla seconda e uno scudetto sempre più vicino. Il Napoli è una macchina da guerra che non si ferma più, corre spedito verso la vittoria del campionato e in città c'è già chi ha cominiciato i preparativi per festeggiare.



LE DUE IDEE - La Repubblica racconta che la prima idea è quella di organizzare un evento in Piazza del Plebiscito il 4 giugno, giorno della fine del campionato, con la presenza di Gigi D'Alessio. L'alternativa è quella di preparare appuntamenti singoli in ogni quartiere per evitare di bloccare il centro. Le autorità sono già al lavoro anche sull'aspetto dell'ordine pubblico.