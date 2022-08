Solo qualche settimana fa sembrava scontato che, dopo l’addio disi prendesse i gradi del portiere titolare e. Ora però la situazione si è ribaltata ee le prime amichevoli stagionali hanno confermato il momento negativo che il friulano sta vivendo, vittima anche delle tante voci che girano sul suo nome.Quella firma sul contratto, ormai già pronto per lui, alla fine è sfumata:Adl era stato più che chiaro: vuole due portieri che siano sullo stesso livello e si contendano il posto.- Chi sarà allora il nuovo numero uno napoletano?L’accelerata è stata data qualche giorno fa dopo l’ok di Spalletti. Proprio. L’agente dello spagnolo è in Italia, l’incontro con la dirigenza azzurra non è ancora arrivato ma, vuole chiudere in breve e la situazione sembra ormai ben avviata. Kepa, che ha un team che si occupa dei suoi social e del suo percorso marketing, ha già allertato un operatore di Napoli per seguirlo con video e immagini del suo eventuale arrivo in città. Anche gli ultimi ostacoli economici sembrano essere ormai superati.. Kepa assicurerà l’esperienza internazionale e la capacità di giocare bene con i piedi che vuole Spalletti. Ma, con la partenza di Meret, non è detto che sia l’unico portiere ad arrivare.D’altronde quest’estate a Napoli può succedere di tutto.